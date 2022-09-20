Крутоголов прокомментировал скандал с сестрой Марины Поплавской: "Она обвиняет нас в ее смерти"

Актер Егор Крутоголов рассказал, почему между "Дизель Студио" и родной сестрой актрисы Марины Поплавской Людмилой возник конфликт.

По словам знаменитости, руководители развлекательного шоу не делают то, что хотелось бы Людмиле. Крутоголов убежден, что сестра погибшей Поплавской хочет, чтобы ей заплатили.

"Мы не делаем того, чего она (Людмила – ред.) хочет. Она хочет, чтобы мы заплатили ей деньги. Мы хотели поставить памятник. Мы его сделали. Даже два. Мы сделали памятник для кладбища, мы сделали для города – в Житомире, но именно сестра не разрешает нам его поставить. Не так, как она хотела все происходит", — рассказал Крутоголов в интервью Славе Демину.

Участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская / Фото: Дизель Шоу Facebook

В частности, ранее Людмила рассказывала, что руководители "Дизель Студио" врут, что открыли депозиты племянницам Марины Поплавской. А вот Крутоголов отметил, что они это действительно сделали. Депозитами можно воспользоваться только в том случае, когда детям исполнится 18 лет.

По словам Егора, одна дочь Людмилы уже совершеннолетняя. Впрочем, сама же женщина не дает согласия ими пользоваться.

"Это сложные очень отношения. Я думаю, что она обвиняет нас в ее смерти, что это мы в этом виноваты. Мы сделали два депозита для детей ее сестры. Мы ждали, когда им исполнится 18 лет, старшая уже достигла совершеннолетия. Мы хотели купить им по квартире в Житомире. Но оказалось, что это достаточно сложно осуществить без согласия ее матери. Пока лежат два депозита по 20 тысяч долларов для ее же детей, а она льет на нас грязь и обвиняет во всех смертных грехах", — прокомментировал Егор .

Также Крутоголов ответил на обвинения Людмилы в том, что "Дизель Студио" пиарится на имени погибшей Поплавской. По словам актера, они продолжают вспоминать в своих номерах Марину, потому что уважают ее. Кроме того, руководители шоу не хотят, чтобы о Поплавской зрители забывали.

Марина Поплавская / Фото: instagram.com/poplavskaya.m

"Пиариться на имени покойной подруги – это какой-то трэш, это последнее, что нам бы хотелось делать. Мы бы хотели сохранить хорошую память о ней, хорошее отношение, чтобы люди ее не забывали. Если бы номера с ее участием не были бы в эфире, я думаю, что уже через год люди начали забывать… Мы специально формируем эфиры, чтобы она продолжала появляться на телевидении и оставаться в памяти людей", – добавил Крутоголов.

Напомним, Марина Поплавская трагически погибла в 2018 году в ДТП во время последнего тура "Дизель Шоу". Сестра Марины заявила, что руководители шоу не выплатили семье заработанные актрисой гонорары, а именно за концерты, состоявшиеся в Луцке, Киеве и Львове. Кроме того, в "Дизель Студио" не выплатили гонорар Марины за съемку в сериале "На троих".

Со временем сестра погибшей актрисы обнародовала переписку артистки с участниками "Дизель Студио" в день ее смерти. В преддверии аварии в группе актеры обсуждали, когда лучше уехать — днем или ночью. Руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов и актер Евгений Сморыгин поддержали инициативу уезжать ночью. Водитель автобуса, в котором находилась труппа, уснул за рулем.

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