Крутоголов прокомментировал уход Глущенко из "Дизель шоу" и высказался о причинах: "Злой на нее"

Егор Крутоголов и Яна Глущенко

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Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов прокомментировал решение артистки Яны Глущенко покинуть юмористический проект "Дизель шоу".

Знаменитость признается, что для него решение коллеги стало настоящим сюрпризом. Крутоголов в интервью kp.ua вспоминает, что Глущенко сказала ему о том, что уходит, а через несколько часов обнародовала эту информацию в Instagram. По словам художественного руководителя "Дизель Студио", все были удивлены и не знали в чем дело. Крутоголов даже пытался уговорить коллегу остаться хотя бы на один концерт, где бы с ней попрощались как и другие участники проекта, так и зрители. Однако артистка от этого отказалась.

"Это был сюрприз. Она сначала сказала о том, что уходит, и через несколько часов появился пост. Были какие-то намеки. Но я, честно говоря, думал, что это все же какие-то временные мысли, возможно, какие-то обиды. Не знаю, было бы лучше, если бы она нас как-то готовила. Я просил ее остаться на один концерт, где она была указана на афишах. Но она не захотела и ушла. Было немного обидно и непонятно. Возможно, она себе поставила какую-то конкретную дату, поэтому уговорить, как я понял, у меня не получится. Я немного попробовал, но результата это не дало", - вспомнил актер.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Относительно окончательной причины, почему Глущенко приняла такое решение, Крутоголов не знает. Артист предполагает, что ей не хватало самореализации и развития в проекте. Юморист считает, что Глущенко, возможно, хочет проявиться как актриса более широкого диапазона. Тем временем в "Дизель шоу" она была прикована к одному образу.

"Мне сложно терять своих людей, мы же столько пережили вместе. Но не буду держать какое-то зло или какие-то плохие мысли. Я хочу, чтобы она получила то, чего ей не хватает. Может, она хочет раскрыться. Я даже обо всех причинах не знаю. Может, вообще что-то накопилось. Может, она хочет себя проявить как актриса более широкого диапазона. Я много раз со своими партнерами имел разговор о том, что мы ее немного заперли в образе блондинки", - делится юморист.

Егор Крутоголов

Егор Крутоголов также добавил, что хочет в будущем поддерживать дружескую связь с коллегой, хотя и сейчас немного зол на нее, что та отказалась от последнего концерта. Однако, по словам актера, это настолько незначительная обида, что быстро пройдет.

"Я сейчас впервые это комментирую. И, откровенно, немного зол на нее, что она не довела до конца последний концерт. Но мы справились, жизнь продолжается, и эти вопросы, когда идет война, столько страшного происходит вокруг, не такие и важные. Главное, чтобы все были живы и здоровы, чтобы было что-то на хлеб намазать. А все остальное - приходит и уходит. Такая жизнь, и она продолжается", - добавил юморист.

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Напомним, недавно и сама Яна Глущенко назвала истинную причину, почему ушла из "Дизель шоу". Также артистка призналась, какую сумму выплат получила.