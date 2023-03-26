Крутоголов высказался о бегстве в Россию и молчании о войне Писаренко и Никишина: "Им есть чего бояться"

Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов высказался о российских актерах Сергее Писаренко и Евгении Никишине, которые в прошлом году сбежали из Украины в Россию.

Крутоголов заявил, что не осуждает россиян за бегство и их молчаливую позицию по поводу войны в Украине. По словам актера, российские юмористы боятся за своих родных, поэтому не могут высказаться о вторжении России.

Руководитель "Дизель Студио" также рассказал, что сейчас Сергей Писаренко находится в Эстонии, а Евгений Никишин — в России.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин

"Писаренко в Эстонии, насколько я знаю, а Женя вернулся в РФ. Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине от них я не слышал. Конечно, хотелось бы от них услышать что-нибудь хорошее, но я знаю, что они боятся. И боятся не только за свою ж*пу, они боятся за свои семьи. Им есть чего бояться, я думаю. Я не знаю, повлияют ли на ситуацию какие-то их слова. Сложная ситуация в плане менталитета россиян. Они привыкли жить в страхе", – рассказал Крутоголов на YouTube-канале "Гончарова".

Руководитель "Дизель Студио" также обратил внимание, что в их команде работают белорусы Евгений Сморыгин и Дмитрий Танкович, которые поддерживают Украину и полностью перешли на украинский язык.

Дмитрий Танкович / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У нас в коллективе были россияне и белорусы, и белорусы остаются и делают большое дело. Я хотел респектнуть Дмитрию Танковичу и Жене Сморигину за их позицию, за их любовь к Украине. Дима уже лучше разговаривает на украинском, чем я. И Женя это делает", — подчеркнул Крутоголов.

Напомним, когда Россия начала полномасштабную войну, актеры Писаренко и Никишин находились в Украине и даже записывали видео, где рассказывали, что действительно происходит в стране. Однако осенью прошлого года стало известно, что они вернулись в Россию и начали на круизном лайнере развлекать россиян. После этого юмористов исключили из состава "Дизель Шоу".

Сергей Писаренко и Евгений Никишин во время войны в Украине развлекали россиян / Фото: instagram.com/astoriagrande

Кстати, белорусская актриса "Дизель Шоу" Марина Грицук, которая во время полномасштабного вторжения находилась в оккупации под Киевом, сбежала в Беларусь, где начала работать ведущей на российском телеканале.

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