Круз, Траволта и Кейдж: звезды, которые женились на своих фанатках

Истории о том, что стать женой кумира – реально.

Немало фанатов безумно влюблены в своих кумиров.

Они слушают пластинки, в сотый раз пересматривают ленты и втайне мечтают пойти под венец с знаменитостью. Но это случается в реальной жизни очень редко. Впрочем, иногда судьба преподносит подарок и осуществляет, казалось бы, нереальную мечту – стать второй половинкой кумира.

Сайт ТСН.uа подготовил подборку звезд, которые нашли свою любовь среди толпы ярых фанатов и поженились с ними.

Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу

Associated Press

Оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу фанатела от солиста группы Coldplay Криса Мартина. Так, в 2002 году актриса пришла на концерт группы. В конце звезда решила пробраться за кулисы, чтобы взять автограф у кумира. Встреча переросла в роман. А уже через год, в декабре в 2003 году пара поженилась в Мехико. В мае у влюбленных родилась дочь Эппл. А в апреле в 2006-м на свет появился сын Моисей. Впрочем, в 2016 году Крис и Гвинет расстались.

Патрик Демпси и Джиллиан Финк

Associated Press

Американский актер и звезда сериала "Анатомия Грей" Патрик Демпси встретил свою любовь в парикмахерской в 1999 году. Стилист Джиллиан Финк когда увидела в списке клиентов имя кумира сначала подумала, что это розыгрыш. Патрик влюбился в Джиллиан. В том же году пара пошла под венец. Сейчас влюбленные живут в Малибу и воспитывают троих общих детей.

Том Круз и Кэти Холмс

Associated Press

Американская актриса Кэти Холмс с детства мечтала выйти замуж за Тома Круза. В 16 лет девушка прятала фото кумира в учебниках и ежедневно молилась за его здоровье. Пара познакомилась на одной из голливудских вечеринок в 2005 году. В тот вечер Кэти случайно вылила на Круза бокал шампанского. Между актерами проскочила искра. Через год, в апреле, у пары родилась дочь Сури. После появления на свет малышки Круз пригласил избранницу в Париж, где во время обеда в ресторане на Эйфелевой башне сделал ей предложение. В ноябре в 2006 году влюбленные поженились в Италии. Впрочем, в браке пара прожила шесть лет. Летом 2012-го Холмс и Круз официально развелись.

Джон Траволта и Келли Престон

Associated Press

Американская фотомодель и актриса Келли Престон пообещала себе выйти замуж за Джона Траволту в 16 лет. Тогда Келли впервые увидела актера на плакате к фильму "Бриолин". Фанатка повсюду преследовала знаменитость. И вот, на съемках фильма "Эксперты" ей все же удалось познакомиться с Джоном. 12 сентября в 1991 году пара поженилась. 1992-го у супругов родился первенец Джетт, который ушел из жизни в 2009 году, в 2000 году на свет появилась девочка Элла, а в 2010-м пара родила сына Бенджамина.

Николас Кейдж и Элис Ким

Associated Press

Оскароносный актер Николас Кейдж нашел свою любовь в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Столик, за которым отдыхал звезда, обслуживала официантка Элис Ким. Девушка не скрывала своего восторга от кумира и попросила у звезды автограф. В ответ Кейдж оставил Ким свой номер телефона. В 2004 году пара поженилась на ранчо в Калифорнии. Через год у влюбленных родился малыш. Впрочем, после 12 лет брака пара рассталась.

Мэтт Дэймон и Лючиана Бозан

Associated Press

Американский актер Мэтт Дэймон встретил любовь своей жизни в баре. В 2003 году в перерыве между съемок звезда пришел в заведение, где работала его фанатка Лючиана Бозан. Они сразу влюбились друг в друга. Через несколько дней Лючиана пришла на съемочную площадку, где работал Мэтт. Впрочем, охранники не пропустили девушку к звезде. Бозан осталась ждать кумира до конца рабочего дня. В 2005 году пара обменялась обетами. Через год у супругов родился первенец – дочь Изабелла. В 2008-м на свет появилась Джиа, а в 2010 – Стелла. Кроме того, пара воспитывает Алексию, которая родилась в предыдущих отношениях Лючианы.

Конан О'Брайен и Лиза Пауэлл

Associated Press

Сердце популярного ведущего Конана О'Брайена завоевала зрительница в зале, во время съемок ток-шоу. Так, знаменитость обратил внимание на Лизу Пауэлл, которая даже не догадывалась, что в нее с первого взгляда влюбился ее любимый ведущий. Пара пошла под венец в 2002 году.

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