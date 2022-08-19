"Крыса ты, Кирюша": в Монако Филиппа Киркорова обматерили прямо на улице из-за поддержки войны в Украине

Российский певец-путинист Филипп Киркоров после США отправился в Европу, где ему также устроили "теплый прием".

Так, сейчас Филипп Киркоров находится в Монако. На днях неравнодушные люди встретили путиниста, гастролировавшего в оккупированном Крыму, и выразили ему в лицо все, что о нем думают.

В Сети появилось видео, снятое одним из мужчин. Судя по акценту мужчины, он не украинец, но очень переживает за нашу страну. "Пока вы, россияне, поддерживаете войну и считаете санкции чем-то хорошим, ваш любимый Киркоров гуляет по Монако", — подписал видео мужчина.

В ролике Киркоров медленно ковыляет по улице Монако, пока люди пытаются достучаться до его совести, и, конечно, бесполезно. Киркорова, недавно гастролировавшего оккупированным Крымом, спросили чей полуостров, на что тот промолчал.

"Вот езжай в свой засранск и там отдыхай. Нехрен здесь делать. Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, сука. Мразота. Приехал отдыхать, когда детей губят. Сволочь", — говорит в видео мужчина.

К нему присоединяется женщина, голос которой слышно в видео: "Крыса, ты Кирюша, крыса. Ничего не скажешь, да? Он сзади тебя мальчик из Украины. Ты посмотри ему в глаза. Стыдно, да? Стыдно", — говорит женщина.

На днях Филипп Киркоров был в Лас-Вегасе, где давал концерт. Там певец решил сходить в местный ресторан, чтобы насладиться вкусной едой, ведь сейчас все в России под санкциями. Но в заведении Киркорова встретили неравнодушные граждане Украины. Они воскликнули российскому певцу "Слава Украине!" На видео видно, что путинист отнюдь не ожидал этого услышать и заметно испугался.

Отметим, недавно путинист Филипп Киркоров в очередной раз незаконно посетил аннексированный Россией Крым. Там россиянин прославлял оккупантов и называл их "героями".

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