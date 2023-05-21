Ксения Мишина – 80 тысяч гривен, а Позитив – 500 долларов: сколько звезды тратят в месяц

Расходы знаменитостей во время войны существенно снизились.
Украинские звезды во время полномасштабной войны существенно потеряли свой доход. Соответственно, их расходы тоже снизились.
Селебрити экономят и тратят средства на базовые нужды. Как правило, звезды обеспечивают себя проживанием, едой и транспортом. Например, для актрисы Ксении Мишиной необходимо в месяц иметь 80 тысяч гривен, а для рэпера Позитива – 500 долларов.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, сколько украинские знаменитости тратят в месяц во время полномасштабной войны.
Виталий Козловский
Заработок исполнителя с начала полномасштабной войны существенно снизился. По словам артиста, за последний год он провел всего пять корпоративов. Соответственно, и расходы уменьшились. В основном Козловский тратит средства на квартплату, бензин, еду и другие необходимые вещи. Для комфортной жизни исполнителю в месяц нужно 50-60 тысяч гривен.
Ксения Мишина
До полномасштабной войны актриса снималась во многих проектах. Однако российское вторжение поставило карьеру Ксении на паузу. Поэтому Мишина живет на сбережения. Артистка признавалась, что для комфортной жизни в месяц ей хватит 80 тысяч гривен. Больше всего средств идет на квартплату – это 25 тысяч гривен, и бензин – 20 тысяч гривен. Остальная сумма – это еда, коммуналка и мелкие расходы.
Анатолий Анатолич
Ведущий в начале полномасштабной войны вообще не зарабатывал деньги, так что жил только на сбережения. Со временем финансовое положение Анатолича начало улучшаться, правда, интервьюер зарабатывает лишь 20% от суммы, которая у него была до вторжения России. В месяц ведущий тратит более 100 тысяч гривен. Немало средств едет на оплату французской школы дочерей. Значительная часть средств уходит на бензин, еду, подгузники и прочие мелкие расходы.
Слава Каминская
С начала полномасштабной войны певица с двумя маленькими детьми живет за границей и вообще не занимается концертной деятельностью. Для комфортной жизни в Нидерландах Славе в месяц нужно около трех тысяч евро. Исполнительница живет на сбережения, которые она сделала, когда была участницей группы "НЕАНГЕЛЫ". Также Каминской помогает финансово бывший муж – пластический хирург Эдгар Каминский, в частности, он на год оплатил ей квартиру. Кроме этого, рядом со Славой есть любимый мужчина, который тоже не остается в стороне.
Позитив
Музыкант признался, что почти полностью потерял свой доход в начале полномасштабной войны. Сбережения, которые были у Алексея (настоящее имя артиста – прим. ред.), он уже потратил. Рэперу пришлось даже продать автомобиль, чтобы справиться с финансовыми сложностями. Также Позитиву помогали родные и близкие. В настоящее время музыкант живет на 500 долларов в месяц.
MamaRika
У певицы из-за войны, как и в большинства артистов, нет стабильного заработка. Однако они с мужем Сергеем Середой достаточно экономны. Супруги больше всего тратят на продукты – это 20-30 гривен в месяц. Также значительная сумма идет на аренду дома и бензин.
Сергей Танчинец
Лидер группы "Без Обмежень" сейчас активно ездит с благотворительными концертами. Свыше 50% своего гонорара артисты коллектива переводят на помощь ВСУ, а оставшиеся средства - это уже их заработок. Как рассказывал Танчинец, лично ему для комфортной жизни в месяц хватит 2-3 тысяч долларов. Кстати, жена и дети певца находятся в Японии. Возлюбленная Сергея сама обеспечивает их проживание за границей.
Маша Полякова
Юная блогерша живет и учится в Великобритании. В месяц девушка тратит более тысячи фунтов, а это около 45 тысяч гривен. Финансово Маше помогают родители, правда, они дают деньги только на базовые нужды. А вот развлечениями блогерша обеспечивает себя сама благодаря блогерской деятельности.
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