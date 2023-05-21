Ксения Мишина – 80 тысяч гривен, а Позитив – 500 долларов: сколько звезды тратят в месяц

Украинские звезды во время полномасштабной войны существенно потеряли свой доход. Соответственно, их расходы тоже снизились.

Селебрити экономят и тратят средства на базовые нужды. Как правило, звезды обеспечивают себя проживанием, едой и транспортом. Например, для актрисы Ксении Мишиной необходимо в месяц иметь 80 тысяч гривен, а для рэпера Позитива – 500 долларов.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, сколько украинские знаменитости тратят в месяц во время полномасштабной войны.

Виталий Козловский

Заработок исполнителя с начала полномасштабной войны существенно снизился. По словам артиста, за последний год он провел всего пять корпоративов. Соответственно, и расходы уменьшились. В основном Козловский тратит средства на квартплату, бензин, еду и другие необходимые вещи. Для комфортной жизни исполнителю в месяц нужно 50-60 тысяч гривен.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Ксения Мишина

До полномасштабной войны актриса снималась во многих проектах. Однако российское вторжение поставило карьеру Ксении на паузу. Поэтому Мишина живет на сбережения. Артистка признавалась, что для комфортной жизни в месяц ей хватит 80 тысяч гривен. Больше всего средств идет на квартплату – это 25 тысяч гривен, и бензин – 20 тысяч гривен. Остальная сумма – это еда, коммуналка и мелкие расходы.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Анатолий Анатолич

Ведущий в начале полномасштабной войны вообще не зарабатывал деньги, так что жил только на сбережения. Со временем финансовое положение Анатолича начало улучшаться, правда, интервьюер зарабатывает лишь 20% от суммы, которая у него была до вторжения России. В месяц ведущий тратит более 100 тысяч гривен. Немало средств едет на оплату французской школы дочерей. Значительная часть средств уходит на бензин, еду, подгузники и прочие мелкие расходы.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Слава Каминская

С начала полномасштабной войны певица с двумя маленькими детьми живет за границей и вообще не занимается концертной деятельностью. Для комфортной жизни в Нидерландах Славе в месяц нужно около трех тысяч евро. Исполнительница живет на сбережения, которые она сделала, когда была участницей группы "НЕАНГЕЛЫ". Также Каминской помогает финансово бывший муж – пластический хирург Эдгар Каминский, в частности, он на год оплатил ей квартиру. Кроме этого, рядом со Славой есть любимый мужчина, который тоже не остается в стороне.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Позитив

Музыкант признался, что почти полностью потерял свой доход в начале полномасштабной войны. Сбережения, которые были у Алексея (настоящее имя артиста – прим. ред.), он уже потратил. Рэперу пришлось даже продать автомобиль, чтобы справиться с финансовыми сложностями. Также Позитиву помогали родные и близкие. В настоящее время музыкант живет на 500 долларов в месяц.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

MamaRika

У певицы из-за войны, как и в большинства артистов, нет стабильного заработка. Однако они с мужем Сергеем Середой достаточно экономны. Супруги больше всего тратят на продукты – это 20-30 гривен в месяц. Также значительная сумма идет на аренду дома и бензин.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Сергей Танчинец

Лидер группы "Без Обмежень" сейчас активно ездит с благотворительными концертами. Свыше 50% своего гонорара артисты коллектива переводят на помощь ВСУ, а оставшиеся средства - это уже их заработок. Как рассказывал Танчинец, лично ему для комфортной жизни в месяц хватит 2-3 тысяч долларов. Кстати, жена и дети певца находятся в Японии. Возлюбленная Сергея сама обеспечивает их проживание за границей.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Маша Полякова

Юная блогерша живет и учится в Великобритании. В месяц девушка тратит более тысячи фунтов, а это около 45 тысяч гривен. Финансово Маше помогают родители, правда, они дают деньги только на базовые нужды. А вот развлечениями блогерша обеспечивает себя сама благодаря блогерской деятельности.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

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