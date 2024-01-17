Ксения Мишина больно травмировалась на Бали и показала раны на руках

Артистка рассказала, как получила травмы.
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась, что во время отдыха на Бали с ней случился неприятный инцидент.
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Артистка поделилась, что они вместе с приятельницей упали со скутера. Без травм не обошлось. У Ксении сбиты локти, а ее подруги – раны и на руках, и на ногах.
"Этот момент настал... Мы навернулись из байка", — поделилась знаменитость.
Кроме того, Мишина отметила, что в тот день они купили браслет-оберег, который якобы должен защищать от неудач. Но, как пошутила актриса, украшение сработало с точностью наоборот.
"Вчера купили браслеты-защиту, через час упали с байка", — отметила знаменитость.
Напомним, недавно певица Алина Гросу травмировалась. Раны артистки оказались настолько серьезными, что ее отправили к хирургу.
Читайте также: