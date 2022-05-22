Ксения Мишина дала практические советы, как помочь ребенку справиться со стрессом и принять происходящее

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram практическими советами, как помочь ребенку справиться со стрессом и правильно принять происходящее.

Эту тему звезда "Крепостной" проработала с психологом, поэтому теперь решила приобретенные знания передать тем, кто в этом нуждается.

Первое, что отметила Мишина, это то, что с ребенком нужно говорить:

"Говорите спокойно. Главная наша задача, их успокоить и вернуть доверие к вселенной. Без этого доверия не может быть развития, вся энергия будет вытекать в страхи и попытки психики найти объяснение происходящего. Говорите без усилий, оскорблений, агрессии на ситуацию. Не нужно формировать в детях ненависть, она будет разъедать детскую психику и выращивать жестокость. Поэтому, говорим грамотно и спокойно. Также максимально важны честность и прямота. Отвечайте на вопросы как есть. Если не знаете ответа, так и скажите", — рассказала Ксения.

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также Мишина советует называть чувства своими именами, поскольку, понимая чувства родителей, дети учатся распознавать свои. По словам артистки, эти разговоры помогут между родителями и детьми сформировать доверие и успокоить ребенка.

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения добавила, что необходимо обозначать важные моменты:

"Это плохо, а это хорошо! Это справедливо, а это нет! Лгать плохо! Убивать нельзя! Защищаться правильно! И т.д. Так вы научите его важным вещам и дадите опору на себя. Давайте простор для любых чувств, но учите справляться с ними экологически. Если агрессивен: бросать в воду камни, покричать, побить подушку. Весь стресс у людей оседает в теле, поэтому важно: побегать, попрыгать, потрясти всеми частями тела или сделайте ребенку массаж, погладьте, обнимите, легко, так ребенок заземлится и снова будет чувствовать себя лучше. Не затягивайте сложные разговоры, не мусольте с детьми болезненные темы, помогая себе. Не нужно сбрасывать в них свой негатив" – объяснила Мишина.

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