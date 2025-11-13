Ксения Мишина эмоционально ответила на упреки о замужестве и поставила хейтеров на место

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно ответила на вопросы о своей личной жизни.

Звезда, которую подписчики часто спрашивают, когда она «выйдет замуж», записала эмоциональное обращение, в котором четко дала понять, что не стремится к свадебному штампу. В своей речи актриса объяснила, что это не является ее жизненным приоритетом, наоборот — без документальных ограничений она имеет больше свобод и выбора, чем с ними.

«Друзья, скажите, почему меня все постоянно хотят выдать замуж? Постоянно мне пишут: «Мишина, когда ты выйдешь замуж?» Зачем оно вам надо? Зачем мне это надо? Чтобы что? Это штамп в паспорте. Хотя нет, это не в паспорте — это штампы в головах людей», — высказалась актриса в своих Instagram-сторис.

Сторис Ксении Мишины / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения отметила, что считает брак общественным стереотипом, а не показателем счастья. Более того, звезда отметила, что гордится статусом матери-одиночки и не жалеет, что живет так, как хочет сама.

«Я так горжусь своим статусом «мать-одиночка». Я просто могу представить, сколько г*вна было бы в моей жизни, если бы не этот статус. Вот ведь надо: «С 18 лет главное — выйти замуж!» Зачем? Девушки, 300 раз подумайте! Лучше так просто лежать и наслаждаться жизнью», — добавила артистка.

Напомним, недавно Ксения Мишина отправилась вместе с родными в Иерусалим. Там знаменитость посетила святые места и поделилась трогательными кадрами с отцом, которого показала впервые за долгое время.