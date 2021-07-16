Ксения Мишина и Александр Эллерт разорвали отношения: "Это конец"

Инициатором разрыва стала актриса.

Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и победитель проекта Александр Эллерт больше не вместе.

Пара, за любовью и жизнью которой следила вся страна, разорвала отношения. Об этом сообщила артистка на своей странице в Instagram. Ксения опубликовала фотографию, на которой расстроена сидит возле водоема топлесс и в белых штанах. Знаменитость отметила, что стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное.

instagram.com/misha.k.ua

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на неё бы сняли драму. Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", — заявила она.

Мишина также обратилась к поклонникам с просьбой уважать ее личное пространство и ничего не спрашивать: "Дайте мне возможность прожить это экологически и поддержите меня своей тишиной".

Также звезда выключила возможность комментировать ее пост. Со своей стороны, Эллерт пока не прокомментировал решение бывшей. Сейчас сценарист студии "Квартал 95" отдыхает с родителями на море.

instagram.com/misha.k.ua

Заметим, в прошлом году Ксения Мишина стала героиней шоу "Холостячка", где в финале выбрала Александра Эллерта. После проекта пара почти сразу начала жить вместе, познакомила детей. Эксы вместе путешествовали и планировали будущую свадьбу. Они даже сделали кольца с алмазами, которые вырастили с их крови и набили парные тату.

Напомним, не так давно в Сети появились слухи о том, что пара уже не вместе. Впрочем, тогда Ксения и Александр помирились.

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