Ксения Мишина и Александр Эллерт увековечили свою любовь, набив парные тату

Влюбленные выбрали необычный дизайн.

Актриса Ксения Мишина и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, которые недавно вместе проводили время на йоге ретрит в Карпатах, умилили Сеть новой фотографией.

В сторис своей страницы в Instagram Эллерт отвечал на вопросы фанов. В частности, пользователи поинтересовались, когда Александр и Ксения сделают обещанные тату. Юморист решил ответить в оригинальном стиле, запостив фото их плечей.

На снимке сценарист показал, что сделал себе татуировку в виде чайного пакетика. Со своей стороны Ксения выбрала для тату чашку с чайного сервиза.

instagram.com/ellert_a

Отметим, Ксения Мишина, в одном из выпусков проекта "Холостячка", пообещала набить себе тату, если ее избранником станет Александр Эллерт. Как видим, обещание актриса сдержала.

Стоит добавить, что влюбленные просто обожают удивлять своих поклонников. Так, недавно Ксения Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, который вырастили из ее и Эллерта крови. Пара решила сделать оригинальное украшение и сдала свою кровь для изготовления биокамня.

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