Ксения Мишина извинилась за то, что показала работу ПВО: "Больше никаких фонариков в небе"

Артистка подчеркнула, что любит свою страну и своих людей и не является предательницей.

Украинская актриса Ксения Мишина после громкого скандала, в который попала из-за того, что показала работу ПВО, принесла извинения.

На странице в Instagram звезда разместила пост, в котором признала, что допустила ошибку и сожалеет, что разгневала поклонников своими действиями.

"И я не могу сказать, что это беспричинно. Хотя в моем случае на видео было снято только небо Киева, но важно ли вообще уж об этом говорить? Думаю, нет! Потому что есть люди, и есть факт, который, безусловно, не имеет оправданий", – написала Ксения.

Она также подчеркнула, что она не предатель и любит свою страну и своих людей:

"Но если люди и страна допустили мнение, что я могу быть предателем, то я отвечаю – это не так! Единственное, что могу сказать: я живу здесь, ежедневно медитирую под украинским небом, стараюсь, как и все, проживать большие стрессы, допускаю ошибки, но безгранично люблю свою страну и своих людей", – отметила Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

По словам Ксении, никаких негативных намерений у нее не было, когда она публиковала фото с работой ПВО в Киеве:

"За свои действия я прошу прощения, потому что никаких плохих мотивов в моей голове не было и нет. И больше никаких фонариков в небе. Еще раз всем хочу напомнить, что любые неосторожные фотографии работы наших Сил обороны, даже если там мало что видно или почти ничего не видно – недопустимы", – подчеркнула Мишина.

Ксения Мишина показала работу ПВО и нарвалась на хейт – что известно

Напомним, что 16 мая Ксения Мишина во время ночного обстрела Киева в сторис своей страницы в Instagram опубликовала работу ПВО. Артистка поделилась кадром, на котором в небе был виден свет фонарей. Мишина показала, как ПВО искала враждебные воздушные цели.

Но поклонники раскритиковали артистку, отметив, что своими действиями она рассекречивает, где находится ПВО. В свою очередь Мишина резко ответила, что она не показывала конкретных координат и отметила, что в Киеве продолжают работать лайф-камеры, на которых видно абсолютно все, что происходило. Также актриса подчеркнула, что этот кадр был сделан даже не из ее дома. Мишина тогда объяснила, что опубликовала этот кадр, потому что это наши реалии, в которых мы живем и все должны помнить, что война продолжается и ракеты летают. Также Мишина отметила, что на ее видео ничего не было, кроме военного неба, под которым мы живем.

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