Ксения Мишина показала 11-летнего сына с новым цветом волос и рассказала о его первой работе

Украинская актриса Ксения Мишина стала гостьей утреннего шоу "Сніданок.Вихідний", куда пришла вместе с 11-летним сыном Платоном.

Ведущие проекта сразу обратили внимание, что мальчик несколько изменил имидж – он покрасился и из русого стал брюнетом. Как рассказала звездная мама, это не просто так, ведь Платон получил свою первую роль в сериале, где играет крымского татарина Фикрета.

Сын Ксении Мишиной Платон

Сын Ксении Мишиной Платон

Мальчик признался, что роль ему далась легко. А Мишина рассказала, что раньше сын и не думал об актерской карьере и неохотно ходил на кастинги.

"Для этой роли нужно было немного покраситься, чтобы соответствовать роли, он крымский татарин, его зовут Фикрет. Там такая очень интересная история, он там хакер, тиктокер. Мы как-то не ожидали, что такое в его жизни произойдет. Но ему очень нравится. Сначала он говорил: Нет, нет. Это не мое. Я не хочу". Я несколько раз водила его на какие-то кастинги. Он говорил: "Нет". А тут сложилось все быстро и сразу сказали: "Давайте попробуем. Да, мы понимаем, что это первый опыт, но мы готовы нести за это ответственность, давайте будем заниматься, вот вам коуч. Потому что мы хотим попробовать мальчика", – рассказала звездная мама.

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Также Мишина призналась, что из-за съемок Платон будет вынужден немного пропустить школу, но знаменитая мама считает, что сейчас сын получит очень интересный опыт, о котором не пожалеет.

Напомним, ранее Ксения Мишина откровенно рассказала, как ей за четыре месяца удалось похудеть на 12 килограмм и из-за чего она набрала лишний вес.

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