Ксения Мишина на редких кадрах показала своих родителей, живущих в оккупированном Крыму

Украинская актриса Ксения Мишина восхищала Сеть редкими кадрами со своими родителями, которые сейчас живут во временно оккупированном Крыму.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео с папой, мамой и 11-летним сыном Платоном во время поездки в Израиль, где живет ее прабабушка. Семья веселилась на камеру во время поездки в автомобиле.

"Это моя семья", – написала в ролике Мишина.

Ксения Мишина на редких кадрах показала родителей, которые живут в Крыму

Сейчас вместе с родными Ксения проводит время в отпуске. Из-за полномасштабного российского вторжения семья не имеет возможности видеться часто, поэтому когда появляется возможность, актриса вместе с сыном пытается провести как можно больше времени с родителями.

Как ранее рассказывала звезда, ее родители остались жить в оккупированном Крыму, ведь всю жизнь провели там и имеют свою недвижимость. По словам Ксении, ее родные поддерживают Украину и ждут деоккупации полуострова.

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