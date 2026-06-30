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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Ксения Мишина на редком фото показалась с мамой-красавицей и как с ней развлекается в Амстердаме

Артистка наслаждается отдыхом с родным человеком.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ксения Мишина

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина впервые за долгое время показалась с мамой-красавицей.

Артистка сейчас наслаждается отдыхом за границей. В частности, знаменитость путешествует по Амстердаму. Компанию Ксении Мишиной составила мама. Конечно, звезда уже сделала фото на память с родным человеком, которое успела показать поклонникам.

Ксения Мишина с мамой / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с мамой / © instagram.com/misha.k.ua

Кроме того, Ксения Мишина рассекретила, как они с матерью развлекаются. Девушки не стали засиживаться в гостиничном номере. Вместо этого они предпочли прогулки. Ксения Мишина вместе с мамой исследовала улицы Амстердама, любовалась местными видами, архитектурой и культурой зарубежного города.

Ксения Мишина в Амстердаме / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина в Амстердаме / © instagram.com/misha.k.ua

В комментариях актрису засыпали комплиментами. И ей писали не только это. Некоторые решили испытать удачу и начали звать Ксению Мишину на встречу. Однако артистка решила воздержаться от подобных предложений.

Напомним, недавно Ксения Мишина показывала, как выглядела 16 лет назад. Артистка поделилась архивными фото, сделанными до ее популярности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
135
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