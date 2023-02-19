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Ксения Мишина нарвалась на критику в Сети из-за солнечных фото без бюстгальтера на фоне моря

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Ксения Мишина нарвалась на критику в Сети из-за солнечных фото без бюстгальтера на фоне моря

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото актрисы показались ее подписчикам неуместными в это время.

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина на днях побывала во Франции, где ее пригласили на фотосессию.

Новыми фотографиями на побережье в Ницце актриса поделилась на своей странице в Instagram. Мишина позировала в брюках молочного цвета и белой майке, а пикантности образу добавило то, что под одеждой у актрисы не было нижнего белья и сквозь ткань была видна ее грудь.

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как рассказала Ксения, для нее эта фотосессия тоже стала неожиданностью, ведь во Франции она оказалась проездом и не имела никаких планов.

"Я была в отеле, когда поздним вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские кадры", — поделилась Мишина.

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua
© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однако не всем поклонникам такие кадры от актрисы показались удачными. В комментариях пользователи Сети подвергли критике Мишина за откровенный образ и кадры у моря во время войны в Украине.

  • А почему покидаете страну? Война идет, а вы отдыхаете за границей!
  • Кому хорошие фото, а кому война!
  • А слабо в Херсоне сделать такие фото?
  • И зачем эти с*ськи выставлять на люди?!

Отметим, что сейчас Мишина снимается в европейском проекте и вместе с сыном некоторое время живет в Хорватии. Недавно актриса рассказала о сложных съемках и показала, как спит прямо на площадке.

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Дата публикации
Просмотры
1910
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