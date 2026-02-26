ТСН в социальных сетях

Ксения Мишина насмешила забавным видео, как с сыном пыталась повторить популярный тренд в Сети

Ксения Мишина и ее сын пытались повторить тренд. Правда, все пошло не по плану.

Ксения Мишина с сыном

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина насмешила забавным видео, как с 13-летним сыном пыталась повторить популярный в Сети тренд.

Артистка вместе с Платоном довольно весело проводит время. В частности, они не стоят в стороне от популярных трендов. Семейство наткнулось на ролик, где мама поддерживает сына, а тот становится одной ногой ей на колено, а другой упирается в плечо, и в такой позиции они удерживаются.

Поэтому, Ксения Мишина и Платон долго не думали, а решили это повторить. С первой попытки им это не удалось. Платон не мог упереться ногой в плечо мамы. Они попробовали еще несколько раз, однако желаемого результата так и не получили.

Хотя тренд повторить не удалось, однако Ксения Мишина однозначно весело провела время с сыном, сняла забавный ролик и запечатлела в памяти особенное воспоминание.

А тем временем подписчики артистки отметили, что Платон уже довольно взрослый. По их словам, если бы мальчик был немного моложе, то и тренд они бы повторили с легкостью.

Напомним, недавно Леся Никитюк восхитила новым фото с сыном. Артистка также с юмором дала важный совет родителям.

