Ксения Мишина неожиданно показала греховную любовь с известным украинским певцом

Ксения Мишина и Ivan NAVI

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Украинский певец Ivan NAVI представил новую песню “Гріхи” и клип на нее, где сыграл греховную любовь с актрисой Ксенией Мишиной.

Основным лейтмотивом новой видеоработы артиста является тема семи смертных грехов. Действие происходит в отеле, где любая комната символизирует грех. По сюжету клипа Ivan NAVI встречается со своими самыми большими соблазнами в образе любящей девушки.

“В клипе мы обратились к теме семи смертных грехов (похоть, гордыня, чревоугодие, алчность, зависть, лень и гнев). Грехи — это отражение многих конфликтов, которые происходят внутри нас. “Вылечиться“ от этого состояния можно только увидев всю их настоящую природу, столкнувшись с ними лицом к лицу. Тогда выбор будет за вами — поддаваться соблазнам снова и снова или выйти из этого круга и выбрать внутреннее спокойствие”, — комментирует Ivan NAVI.

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Ксения Мишина и Ivan NAVI

Главную роль в клипе сыграла актриса Ксения Мишина. Ее образы — это метафоры, показывающие, как за каждым грехом скрывается целый спектр человеческих переживаний, слабостей и соблазнов. Интересно, что это первый опыт артистки в съемках музыкальных видео.

Режиссером клипа стал Даниил Демехин, для которого это новый этап в творчестве и одна из дебютных видеоработ. За его плечами 10-летний опыт как режиссера постановщика концертных номеров для артистов, в том числе и для “Евровидения”. Именно ему принадлежит идея показать в клипе семь смертных грехов как олицетворение слабостей и темных сторон, которые живу в каждом из нас.

Напомним, недавно певец MONATIK выпустил новую песню в необычном для себя стиле. Трек артист записал в дуэте с рэпером OTOY.