Ксения Мишина нежно обратилась к маме в день ее рождения и объяснила, почему не делится фото с ней

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина трогательно поздравила свою маму Наталью с днем рождения.

В своем Instagram актриса написала нежное обращение к маме и объяснила, почему не может поделиться общими фотографиями с родным человеком. Дело в том, что семья Ксении находится в оккупированном Крыму.

"В твой день рождения, мама, я выставляю себя, потому что эта проклятая война уже год не позволяет иметь на телефоне наши общие фото… Да, сейчас мы далеко, но я знаю, что скоро все изменится и я обниму тебя сильно-сильно и еще раз отблагодарю за все…", – написала Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения поблагодарила мамочку за то, что она смогла воплотить в жизнь все свои мечты и продолжает развиваться и мудреть.

"Посмотри на меня. Я – это твое продолжение. Когда-то ты мне рассказывала, что хотела стать актрисой, вот – стала. Ты всегда воспитывала меня с любовью и внутренней силой и мечтала, чтобы я была независимой и самостоятельной. Спасибо тебе! Я Такая... С каждым годом я чувствую тебя все больше и больше, я мудрею, понимаю, разбираю себя и становлюсь ближе к тебе Не знаю, как это описать, но все трудности, которые мы проходили, все мое юношеское сопротивление — они постепенно исчезают и остается только нежность, любовь и благодарность к родителям", — обратилась к маме актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мишина не зря написала обращение к маме именно в Сети, потому что хотела, чтобы все ее подписчики понимали всю важность родственных связей.

"Пусть эти личные сроки прочтет много людей, потому что каждый должен понимать, что родители всегда стоят за спиной, даже если в материальном мире у кого-то их уже нет… Мы так с Платончиком любим тебя, наша самая крутая бабушка и мама", — добавила Ксения. .

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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