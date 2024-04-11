Ксения Мишина нежно поздравила сына с днем рождения и показала, как они празднуют

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась, что сегодня, 11 апреля, отмечает день рождения сына.

Платону исполняется 12 лет. Артистка приготовила для сына приятный сюрприз. Пока мальчик спал Ксения украсила комнату воздушными шариками с фотографиями, рядом с которыми красовалась цифра 12, что подсвечивалась. Когда Платон проснулся, был удивлен и пошел фотографироваться.

Сын Ксении Мишиной празднует день рождения / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"С днем рождения! Сколько с тобой прошли и еще столько впереди! Учусь с тобой каждый день, обожаю и наслаждаюсь. Пусть осуществится все, о чем мечтаешь. Люблю так, как никто не умеет, счастливчик мой", — обратилась к сыну знаменитость.

По случаю праздника артистка разрешила Платону не идти в школу. Утром он остался дома и провел время за компьютерной игрой.

Сын Ксении Мишиной празднует день рождения / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Лучшее поздравление – день без учебы. Сегодня у мальчика выходной", — поделилась актриса.

Позже Платон встретился с тремя своими друзьями, которых Ксения Мишина повела есть фастфуд. Хотя артистка пытается контролировать, чтобы сын не употреблял такую пищу, однако в день рождения актриса сделала исключение.

Сын Ксении Мишиной празднует день рождения / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"По мнению малолеток, это самый лучший праздничный стол. Мама в тихом шоке", — призналась Ксения.

Впоследствии знаменитость повела сына и его друзей кататься на аттракционах, что расположены в одном из киевских торговых центров.

Сын Ксении Мишиной празднует день рождения / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно у старшего сына певицы Джамалы был день рождения. Артистка показывала, как в садике праздновала 6-летие Эмира-Рахмана.

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