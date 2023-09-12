Ксения Мишина очаровала поклонников красивым фото в образе дерзкой школьницы

Украинская актриса Ксения Мишина привлекла внимание фанатов новым образом.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась новой фотографией по съемкам проекта "Я люблю Украину", ведущей которого она стала. Ксения продемонстрировала в кадре очень смелый и стильный образ, несколько напомнивший школьную форму.

Актриса позировала на камеру в укороченном жакете лимонного цвета и черной мини-юбке с цепочкой вместо пояса, открывшей ее длинные и стройные ноги. Изображение в стиле old money дополнила роскошная укладка "голливудская волна" и макияж в нюдовых оттенках.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники актрисы и коллеги наделали ей приятных комплиментов в комментариях: "Мечта, а не девушка", "Очень красивая", "Шикарная", "Как всегда супер", "Сексуальная, опасная".

Напомним, что недавно Ксения столкнулась с критикой в Сети из-за своих нарядов на Первый звонок сына.

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