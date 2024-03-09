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Ксения Мишина ошеломила, как выглядела 13 лет назад во время беременности сыном

Ксения Мишина ошеломила, как выглядела 13 лет назад во время беременности сыном

Ксения Мишина

Актриса рассказала о своем состоянии в тот период.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками редкими архивными фотографиями, сделанными до того, как она стала популярной.

Так, в 2011 году актриса была беременна первенцем. Тогда на последних месяцах беременности она устроила фотосессию, чтобы запечатлеть особый момент. Впрочем, тот период, по словам Мишиной, был достаточно сложным в ее жизни. И добавила, что зная заранее свою судьбу, она бы наслаждалась своим состоянием. Знаменитость также призналась, что на фото она имеет дополнительных 30 кг.

Ксения Мишина во время беременности / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Неудивительно, что я наела плюс 30 кило, но это все равно невероятный период моей жизни, потому что я под сердцем носила своего сына... Тогда я переживала много боли, страхов и большую обиду. Но если бы я знала, что будет потом, и чего я смогу достичь, я бы радовалась каждому моменту своей беременности... Хотя трудности всегда открывают новые пути, возможности и понимание. Это всегда большое напоминание мне о том, что страх – это просто портал. На который, оборачиваясь, смотришь с улыбкой и пониманием для чего это все было...", - растрогала подписью в фотоблоге Ксения.

Кроме того, знаменитость призналась, на что потратила свой первый серьезный гонорар. Так, Мишина сделала ремонт в квартире.

Ксения Мишина во время беременности / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина во время беременности / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина шокировала, как ее обокрали на 15 тыс. грн и подробно рассказала, что произошло.

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