Ксения Мишина откровенно призналась, помирила ли их с Эллертом война: "Он мне писал"

Украинская актриса Ксения Мишина еще в 2021 году разошлась с шоуменом Александром Эллертом. Однако поклонники артистки до сих пор не теряют надежды, что пара будет вместе.

Особенно когда актриса призналась, что во время полномасштабной войны они возобновили отношения, когда находились в Буковеле, однако ненадолго.

Несмотря на надежды поклонников, Александр и Ксения все же не вместе. Также Мишина призналась, что связь они не поддерживают. Более того, у актрисы нет желания общаться с бывшим.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Нет, общение мы не поддерживаем. Он что-то мне там писал, но я не отвечаю", – откровенно рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Кстати, ведущий поинтересовался у Ксении, поддерживал ли ее Александр во время полномасштабной войны. Впрочем, ответ артистки удивил.

"Уничтожай морально, давай так", — добавила артистка.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Отметим, что отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта начали развиваться на проекте "Холостячка-1". Однако через некоторое время после завершения шоу пара разорвала отношения. Хотя они пытались помириться, им это не удалось.

Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, сколько средств тратит в месяц. В общем, в немалую сумму актрисе обходится аренда жилья, а также горючее для автомобиля.

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