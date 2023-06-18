Ксения Мишина отмечает 34-летие: звезда показала, где находится и мужчину, который ее первым поздравил

Актриса встречает день рождения в кругу самых родных.
Украинская актриса Ксения Мишина сегодня, 18 июня, отмечает день рождения.
Звезде сериала "Крепостная" исполняется 34 года. По этому случаю артистка показала, как начала этот день. На странице в Instagram Мишина разместила кадры, на которых показала, кто ее первым поздравил.
В частности, огромный букет роз Ксении презентовал самый главный мужчина в ее жизни – 11-летний сын Платон. Также вместе с мальчиком звездная мама имела праздничный завтрак.
Как ранее рассказывала Мишина, сейчас она с сыном находится в Турции, в курортном городке Фетхие. На днях Ксения делилась, что в Турции встретилась со своей матерью, которую не видела два с половиной года. Родной человек артистки живет в оккупированном Крыму и специально прилетел к дочери, чтобы вместе с ней отпраздновать день рождения.
Напомним, ранее Ксения Мишина вспомнила курьезный момент, который случился с ней во время отдыха с возлюбленным в Турции. Актриса съела арбуз, после которого ей было очень плохо. А в номере, где они остановились с любимым, был прозрачный туалет.
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