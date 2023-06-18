Ксения Мишина отмечает 34-летие: звезда показала, где находится и мужчину, который ее первым поздравил

Украинская актриса Ксения Мишина сегодня, 18 июня, отмечает день рождения.

Звезде сериала "Крепостная" исполняется 34 года. По этому случаю артистка показала, как начала этот день. На странице в Instagram Мишина разместила кадры, на которых показала, кто ее первым поздравил.

Ксения Мишина показала, как отмечает 34-летие / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В частности, огромный букет роз Ксении презентовал самый главный мужчина в ее жизни – 11-летний сын Платон. Также вместе с мальчиком звездная мама имела праздничный завтрак.

Ксения Мишина показала, как отмечает 34-летие / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала, как отмечает 34-летие / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала, как отмечает 34-летие / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как ранее рассказывала Мишина, сейчас она с сыном находится в Турции, в курортном городке Фетхие. На днях Ксения делилась, что в Турции встретилась со своей матерью, которую не видела два с половиной года. Родной человек артистки живет в оккупированном Крыму и специально прилетел к дочери, чтобы вместе с ней отпраздновать день рождения.

Ксения Мишина с сыном и мамой / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, ранее Ксения Мишина вспомнила курьезный момент, который случился с ней во время отдыха с возлюбленным в Турции. Актриса съела арбуз, после которого ей было очень плохо. А в номере, где они остановились с любимым, был прозрачный туалет.

Читайте также: