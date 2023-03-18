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Ксения Мишина отреагировала на резкую критику ее внешности после потрясающего похудения

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2103
Время на прочтение
2 мин
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Ксения Мишина отреагировала на резкую критику ее внешности после потрясающего похудения

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда ответила на хейт.

Актриса Ксения Мишина получила целую волну негатива после того, как поделилась результатами своего похудения.

Не всем поклонникам знаменитости понравилась ее новая форма. В комментариях в Сети актрису обвинили в чрезмерной худобе, пропаганде нездорового образа жизни и даже обозвали "суповым набором".

Молчать после таких слов Ксения не стала и резко ответила хейтерам в сторис в Instagram.

"Кто так же считает, вы должны понимать, что трансформация образа жизни и тщательная работа над собой — это не об издевательствах. Это о сознательной, здоровой жизни! Возможно у вас формируется такое мнение из-за манипулятивных стереотипов, что для достижения лучшей версии себя нужно постоянно страдать и издеваться над собой. Да, не всегда во всем есть присутствие удовольствия, но кто сказал, что это плохо? Сложности — ваше топливо тоже! А в целом гармонию, настоящее наслаждение и эйфорию вы получаете благодаря процессам и результатам", — написала Ксения. .

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua
© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также некоторые комментаторы предположили, что таким образом актриса планирует привлечь внимание к своему спортивному онлайн-марафону. Тем не менее, Мишина заверила, что не планирует никаких курсов, а просто хочет делиться полезной информацией и мотивацией со своими подписчиками.

"Моя уникальность в том, что я не собираюсь и не собиралась делать никакой марафон! Я не вижу в этом никакого смысла и пользы. Потому что только персональное сопровождение может привести вас к победе в таком деле! Все остальное не работает, запомните. другое Я хочу дарить вам пользу, хочу быть с вами честной и откровенной. Делиться своим опытом и знаниями бесплатно. Я работала с лучшими в готова теперь передавать это вам. Я для вас! За вас!", — отметила актриса.

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Дата публикации
Просмотры
2103
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