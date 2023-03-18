Ксения Мишина отреагировала на резкую критику ее внешности после потрясающего похудения

Актриса Ксения Мишина получила целую волну негатива после того, как поделилась результатами своего похудения.

Не всем поклонникам знаменитости понравилась ее новая форма. В комментариях в Сети актрису обвинили в чрезмерной худобе, пропаганде нездорового образа жизни и даже обозвали "суповым набором".

Молчать после таких слов Ксения не стала и резко ответила хейтерам в сторис в Instagram.

"Кто так же считает, вы должны понимать, что трансформация образа жизни и тщательная работа над собой — это не об издевательствах. Это о сознательной, здоровой жизни! Возможно у вас формируется такое мнение из-за манипулятивных стереотипов, что для достижения лучшей версии себя нужно постоянно страдать и издеваться над собой. Да, не всегда во всем есть присутствие удовольствия, но кто сказал, что это плохо? Сложности — ваше топливо тоже! А в целом гармонию, настоящее наслаждение и эйфорию вы получаете благодаря процессам и результатам", — написала Ксения. .

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также некоторые комментаторы предположили, что таким образом актриса планирует привлечь внимание к своему спортивному онлайн-марафону. Тем не менее, Мишина заверила, что не планирует никаких курсов, а просто хочет делиться полезной информацией и мотивацией со своими подписчиками.

"Моя уникальность в том, что я не собираюсь и не собиралась делать никакой марафон! Я не вижу в этом никакого смысла и пользы. Потому что только персональное сопровождение может привести вас к победе в таком деле! Все остальное не работает, запомните. другое Я хочу дарить вам пользу, хочу быть с вами честной и откровенной. Делиться своим опытом и знаниями бесплатно. Я работала с лучшими в готова теперь передавать это вам. Я для вас! За вас!", — отметила актриса.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

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