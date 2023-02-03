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Ксения Мишина ответила, почему ее 10-летний сын не общается с родным отцом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1222
Время на прочтение
1 мин
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Ксения Мишина ответила, почему ее 10-летний сын не общается с родным отцом

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Сын и отец пытались поддерживать связь.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала об отношениях своего сына с его папой и ее бывшим возлюбленным.

В Instagram знаменитость решила ответить на вопросы от своих поклонников. Один из вопросов касался ее экс-бойфренда и отца ее сына Платона.

Актриса призналась фанатам, что сейчас мальчик и его папа не поддерживают связь, хотя такие попытки были. Мишина считает, что общение не должно портить ментальное здоровье ребенка, поэтому его лучше избегать. Однако, что испортило отношения ее "экса" и Платона, актриса уточнять не стала.

"Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым", — написала в Сети Ксения.

© instagram.com/misha.k.ua
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Отметим, что Ксения Мишина родила сына в 2012 году. Ранее актриса рассказывала, что имела отношения с бизнесменом значительно старше ее. Серьезные отношения у пары так и не сложились, ведь на тот момент мужчина был женат.

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Дата публикации
Просмотры
1222
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