Ксения Мишина озадачила фанов заявлением об отношениях с Эллертом

Актриса призналась, что они не вместе.

За ходом отношений украинской актрисы Ксении Мишиной и сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта следит вся Украина.

И пока счастливый Александр уверяет, что у них с Ксенией все хорошо, артистка же имеет другое мнение на этот счет. Так, звезда сериала "Крепостная" пообщалась с фанами в сторис своего Instagram и ответила, вместе ли она с Эллертом:

"Многие вопросы на одну и ту же тему. Отвечаю всем. У нас нет отношений и мы не вместе", — коротко сказала Мишина.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Также она добавила, что никогда не простит мужчине измену, абьюз – психологический и физический: "Ну и очень тяжело существовать в манипулятивных отношениях и в инфантильных", — добавила артистка.

Что именно из этого заставило ее расторгнуть отношения с Эллертом – она не объяснила.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Также Ксения ответила, какой должна быть идеальная семья: "Идеальная семья, это, прежде всего, когда два человека стремятся вместе создать идеальную семью и вместе видят в этом ценность".

Отметим, что несколько недель назад Александр Эллерт показал, как воплотил мечту Ксении Мишиной. Сценарист подготовил актрисе подарок и из свечей на земле сделал надпись "Люблю тебя Ксю". Презент Эллерт продемонстрировал актрисе с высоты птичьего полета – поднявшись с ней на вертолете над Киевом. Тогда же Александр подтвердил примирение с артисткой и добавил, что они вместе решили, что общих сторис у них будет очень мало.

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