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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ксения Мишина пережила атаку дрона возле своего дома в Киеве: актриса показала жуткие кадры

Артистка прокомментировала свое состояние.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ксения Мишина

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина сообщила, что на территории многоквартирного дома в Киеве, где она проживает, был прилет вражеского дрона.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Случилось это вечером, 12 октября. Ксения Мишина опубликовала фото, на которых изображены автомобили, охваченные огнем. Актриса признается, что в моменте очень сильно испугалась. Взрыв был настолько мощным, что артистка подскочила.

«Мой ЖК… Подскочила к потолку…», — делится актриса.

Пост Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Пост Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина также показала в дом, где в квартирах вылетели окна. Знаменитость говорит, что это действительно ужасная трагедия, которую приходится ежедневно переживать украинцам из-за враждебных действий РФ. Артистка надеется, что когда-нибудь этот ужас закончится и мирная жизнь снова наступит.

«Когда-то такие кадры казались бы концом света. Но это в моих глазах, в телефоне, в моем дворе. И это трагедия, которую мы вынуждены принимать. Я так люблю тебя, Киев. Молюсь, чтобы нам все же удалось тебя сохранить», — говорит артистка.

Пост Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Пост Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Отметим, Россия ежедневно терроризирует украинские города. Особенно достается Киеву, который постоянно нахоидится под обстрелами. ЖК Ксении Мишиной расположен в Дарницком районе столицы. Туда был «прилет» вражеского дрона на уровне 12-16 этажей. К сожалению, в результате этой атаки двое погибли и по меньшей мере 11 пострадавших.

Напомним, недавно блогерша Даша Кубик показала вражеский «прилет» возле ее ЖК в Киеве. Звезда Сети также озадачила своей реакцией на это.

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