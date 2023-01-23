Ксения Мишина похвасталась оригинальным подарком от сына: "В парке нашел"

Украинская актриса Ксения Мишина похвасталась подарком, который ей сделал 10-летний сын.

Как рассказала в Instagram-stories знаменитость, Платон нашел в парке розовую визитницу от бренда Balenciaga. Паренек решил, что маме однозначно понравится такой сюрприз. Платон забрал визитницу домой и подарил ее актрисе.

"А теперь о мамских приятностях. Сегодня проснулась, подошел ко мне сын и сказал, что у него есть для меня сюрприз. Ну, думаю, давай. Приносит мне вот такую визитницу, как она называется. Настоящую оригинальную Balenciaga, чтобы вы понимали. Говорит, что он нашел ее вчера в парке, пока я работала, а он гулял. Вот это сын у меня", — поделилась Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Платон рассказал, что перед тем, как подарить визитницу маме, он ее тщательно отмыл от грязи и продезинфицировал.

"Нашел в парке. Нашел на улице. Подумал, что какой-то бренд, Zara может быть. Пришел домой и смотрю на бирку, а там Balenciaga. И решил маме подарить. Ну она же грязная была. Ну я ее помыл там, все отмыл, чтобы никаких пятен не было. Продезинфицировал ее и подарил тебе. Оригинал", — отметил Платон.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Читайте также: