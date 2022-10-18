Ксения Мишина похвасталась оригинальным подарком от загадочного мужчины

В украинской актрисы Ксении Мишиной, похоже, появился поклонник. Знаменитость показала, каким неожиданным подарком он ее порадовал.

В Instagram-stories Ксения поделилась, какой сюрприз ее сегодня ждал. Когда она спустилась в паркинг, то просто не узнала свой автомобиль. Он был обклеен цветами. Также на авто красовались красные воздушные шарики в форме сердец, букет роскошных роз и игрушечный мишка.

Ксения Мишина получила оригинальный подарок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Зашла на паркинг. Что это? Как хорошо! Ну все, будет вот так. Это очень хорошо", – поделилась звезда.

В общем, на автомобиле также лежала записка от загадочного незнакомца. Мужчина пригласил в четверг Ксению на свидание, а также строго-настрого запретил снимать цветы с авто.

Ксения Мишина получила оригинальный подарок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Друзья, если сегодня увидите на дорогах белый автомобиль с цветами — это я", — поделилась радостная актриса.

Ксения Мишина получила оригинальный подарок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впрочем, цветы пришлось снять с авто. Актрису остановила полиция и попросила это сделать. Цветы мешали другим автомобилям.

"Меня остановила полиция и сказала, чтобы я все это сняла, потому что все это летит на авто позади меня. Я не понимаю почему? Ну и что? Ну летит… Просто цветочек прилетел, это же прикольно… Просто завидуют", — отметила актриса .

Ксения Мишина получила оригинальный подарок / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, вчера Ксения Мишина тоже получила цветы в подарок. Знаменитость поначалу подумала, что это от какого-то мужчины. Но потом Ксения узнала, кто ей преподнес такой сюрприз.

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