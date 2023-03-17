Ксения Мишина похвасталась потрясающими результатами похудения и нарвалась на критику в Сети

Актриса Ксения Мишина решилась поделиться результатами своего похудения с поклонниками.

На своей странице в Instagram знаменитость показала, как изменилось ее тело за четыре месяца интенсивных тренировок и здорового питания. На фотоколлаже хорошо заметно, как подтянулось тело Ксении, а рельеф стал выразительнее.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как призналась Мишина, сейчас она чувствует себя лучше всех 33 лет своей жизни и очень довольна результатом.

"Моя самая лучшая форма за 33 года жизни. И я бы могла очень вдохновенно описать вам свою женскую радость, но это всего лишь небольшая, хотя соглашусь хорошая верхушка айсберга, которая доступна сейчас вашему взору. То, чем я действительно хочу с вами здесь поделиться гораздо ценнее и масштабнее кубиков пресса. И, видимо, сразу начну с того, что это один из важнейших, трансформационных, глубоких и ключевых периодов моей жизни. Периоды, где произошла тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых стремлений. Этот путь начался 4 месяца назад, где сначала я была одержима красивой фигурой, а потом людьми! Гениальными людьми, которые натолкнули меня на глобальное изменение идеалов и приоритетов, заставивших проснуться и открыть глаза", — рассказала о своей трансформации актриса.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однако не все поклонники Ксени были в восторге от перемен в жизни актрисы. В комментариях под фото звезду раскритиковали за пропаганду нездорового похудения, чрезмерную худобу и даже обман.

Есть одну траву и грейпфрут? Спасибо, нет! Вы пропагандируете нездоровый скот...

Суповой набор а-ля "кожа и кости" — это идеальная форма?

Это тот случай, когда было лучше, чем стало.

Мне "до" больше нравится, более женственно выглядит!

Первая фотография намеренно кажется хуже!

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказывала, что весила более 80 килограммов во время беременности. Актрисе очень не нравилось ее тело, поэтому она начала придерживаться жесткой диеты и уже через год после родов похудела до 50 килограммов.

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