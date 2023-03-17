Ксения Мишина похвасталась потрясающими результатами похудения и нарвалась на критику в Сети

Звезда рассказала о своей трансформации.
Актриса Ксения Мишина решилась поделиться результатами своего похудения с поклонниками.
На своей странице в Instagram знаменитость показала, как изменилось ее тело за четыре месяца интенсивных тренировок и здорового питания. На фотоколлаже хорошо заметно, как подтянулось тело Ксении, а рельеф стал выразительнее.
Как призналась Мишина, сейчас она чувствует себя лучше всех 33 лет своей жизни и очень довольна результатом.
"Моя самая лучшая форма за 33 года жизни. И я бы могла очень вдохновенно описать вам свою женскую радость, но это всего лишь небольшая, хотя соглашусь хорошая верхушка айсберга, которая доступна сейчас вашему взору. То, чем я действительно хочу с вами здесь поделиться гораздо ценнее и масштабнее кубиков пресса. И, видимо, сразу начну с того, что это один из важнейших, трансформационных, глубоких и ключевых периодов моей жизни. Периоды, где произошла тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых стремлений. Этот путь начался 4 месяца назад, где сначала я была одержима красивой фигурой, а потом людьми! Гениальными людьми, которые натолкнули меня на глобальное изменение идеалов и приоритетов, заставивших проснуться и открыть глаза", — рассказала о своей трансформации актриса.
Однако не все поклонники Ксени были в восторге от перемен в жизни актрисы. В комментариях под фото звезду раскритиковали за пропаганду нездорового похудения, чрезмерную худобу и даже обман.
- Есть одну траву и грейпфрут? Спасибо, нет! Вы пропагандируете нездоровый скот...
- Суповой набор а-ля "кожа и кости" — это идеальная форма?
- Это тот случай, когда было лучше, чем стало.
- Мне "до" больше нравится, более женственно выглядит!
- Первая фотография намеренно кажется хуже!
Напомним, ранее Ксения Мишина рассказывала, что весила более 80 килограммов во время беременности. Актрисе очень не нравилось ее тело, поэтому она начала придерживаться жесткой диеты и уже через год после родов похудела до 50 килограммов.
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