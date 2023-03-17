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Ксения Мишина похвасталась потрясающими результатами похудения и нарвалась на критику в Сети

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
459
Время на прочтение
2 мин
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Ксения Мишина похвасталась потрясающими результатами похудения и нарвалась на критику в Сети

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда рассказала о своей трансформации.

Актриса Ксения Мишина решилась поделиться результатами своего похудения с поклонниками.

На своей странице в Instagram знаменитость показала, как изменилось ее тело за четыре месяца интенсивных тренировок и здорового питания. На фотоколлаже хорошо заметно, как подтянулось тело Ксении, а рельеф стал выразительнее.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как призналась Мишина, сейчас она чувствует себя лучше всех 33 лет своей жизни и очень довольна результатом.

"Моя самая лучшая форма за 33 года жизни. И я бы могла очень вдохновенно описать вам свою женскую радость, но это всего лишь небольшая, хотя соглашусь хорошая верхушка айсберга, которая доступна сейчас вашему взору. То, чем я действительно хочу с вами здесь поделиться гораздо ценнее и масштабнее кубиков пресса. И, видимо, сразу начну с того, что это один из важнейших, трансформационных, глубоких и ключевых периодов моей жизни. Периоды, где произошла тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых стремлений. Этот путь начался 4 месяца назад, где сначала я была одержима красивой фигурой, а потом людьми! Гениальными людьми, которые натолкнули меня на глобальное изменение идеалов и приоритетов, заставивших проснуться и открыть глаза", — рассказала о своей трансформации актриса.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однако не все поклонники Ксени были в восторге от перемен в жизни актрисы. В комментариях под фото звезду раскритиковали за пропаганду нездорового похудения, чрезмерную худобу и даже обман.

  • Есть одну траву и грейпфрут? Спасибо, нет! Вы пропагандируете нездоровый скот...
  • Суповой набор а-ля "кожа и кости" — это идеальная форма?
  • Это тот случай, когда было лучше, чем стало.
  • Мне "до" больше нравится, более женственно выглядит!
  • Первая фотография намеренно кажется хуже!

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказывала, что весила более 80 килограммов во время беременности. Актрисе очень не нравилось ее тело, поэтому она начала придерживаться жесткой диеты и уже через год после родов похудела до 50 килограммов.

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Дата публикации
Просмотры
459
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