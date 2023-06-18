Ксения Мишина похвасталась стройными ножками в экстремальном мини

Украинская актриса Ксения Мишина продемонстрировала себя во всей красе.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией, на которой позирует сидя на диване. Надела Ксения короткое черное платье с завязками на шее и туфли на высоком каблуке. Соблазнительный образ звезды подчеркнул ее фигуру и открыл стройные подтянутые ножки.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В подписи к фото Ксения поблагодарила своих поклонников и друзей за поздравление ко дню рождения.

"Благодарю каждое сообщение! Все вижу, читаю, улыбаюсь и каждого обнимаю", — написала актриса.

Напомним, что Ксения Мишина 18 июня отмечает день рождения. Актриса показала фанам, где встретила свое 34-летие, и от кого из мужчин получила первые поздравления с праздником.

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