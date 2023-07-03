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Ксения Мишина похвасталась упругими ягодицами и плоским животиком в купальнике

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1426
Время на прочтение
1 мин
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Ксения Мишина похвасталась упругими ягодицами и плоским животиком в купальнике

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка находится на отдыхе в Турции.

Украинская актриса Ксения Мишина похвасталась стройной фигурой в купальнике.

В частности, знаменитость находится с сыном и мамой на отдыхе в Турции. Артистка показала, как проходит ее утро. Ксения решила понежиться в бассейне. Актриса в купальнике продемонстрировала упругие ягодицы и плоский животик. Как ранее делилась Мишина, у нее стройная фигура благодаря спорту и правильному питанию.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Кстати, актриса уже должна возвращаться обратно в Украину. Впрочем, Ксения продлила свой отпуск в Турции еще на неделю и даже обменяла билеты на другие даты.

"Мы остались еще на неделю, потому что не могли отпустить нашу бабушку… Обменяла все билеты и очень рада", — поделилась артистка.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, в Турции Ксения Мишина встретила известного футболиста Кайла Уокера, который играла в ФБ "Манчестер Сити". Однако актриса не узнала спортсмена и едва не поссорилась с ним. Раньше знаменитость рассказывала, почему между ними возник конфликт.

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Дата публикации
Просмотры
1426
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