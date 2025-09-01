Ксения Мишина показала 13-летнего сына-красавца и как развлекалась с ним в День знаний

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина поделилась фотографиями с праздника ко Дню знаний.

Сын артистки — Платон — которому уже 13 лет, начал свой новый учебный год, с чем его поздравила звездная мама. В своем посте в Instagram Ксения отметила, что в ее школьные годы не было много возможностей реализовывать свой потенциал, поэтому очень хорошо, что сейчас совсем другая методика и подходы к ученикам.

"Официально заявляю — учиться в ваше время гораздо интереснее, чем тогда, когда учились мы. Сейчас у вас куча возможностей! Более того, сейчас у вас и прав больше, чем было у нас. Поэтому желаю вам прекрасного учебного года, хороших оценок и чтобы родители реже заглядывали в дневники, а больше доверяли вам на словах. Будьте счастливы!" — написала она.

Реклама

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Актриса опубликовала фотографию, на которой они с сыном сначала делают совместные фото на память с подписью "Воспоминания крутых праздников навсегда". Артистка также продемонстрировала видео, где Платон ведет моторный катер, а Мишина наслаждается теплом и небольшим уикендом.

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина призналась, как изменились ее взаимоотношения с 13-летним сыном. Актриса рассказала о взрослении Платона.