Ксения Мишина показала, как и с кем праздновала 32-летие в Крыму

Актриса уехала с любимым и сыном в родной Севастополь.

Известная украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина на днях отпраздновала день рождения.

Звезде сериала "Крепостная" исполнилось 32 года. Этот день знаменитость решила провести в родном городе — Севастополе, который сейчас оккупирован. В Крым артистка уехала вместе с возлюбленным Александром Эллертос и сыном Платоном.

instagram.com/misha.k.ua

Именинница вместе с мамой провела избраннику экскурсию по Балаклаве и ночному Севастополю.

instagram.com/misha.k.ua

instagram.com/misha.k.ua

"Как же круто оказаться в своем родном городе с любимой подругой, с любимым мужчиной, который бегает, все фотографирует: "Вау, как у вас классно, какие у вас классные магазинчики!", — прокомментировала звезда.

Актриса отпраздновала день рождения в узком кругу с родными.

instagram.com/misha.k.ua

"Свой новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других. Я очень хочу вернуть то, что приходит ко мне, не просто вернуть, а многократно умножить. Я чувствую, что у меня появляется все больше ресурса это делать. А вы все очень сильно мне в этом помогаете! Люблю! Целую! Ваша 32-летняя Мишина!" — написала Ксения.

На следующий день, Мишина показала Эллерту парк Победы и прогулялась с любимым у моря.

instagram.com/misha.k.ua

Напомним, Александр Эллерт смешно поздравил Ксению Мишину с днем рождения. Юморист посвятил актрисе сообщение в Сети.

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