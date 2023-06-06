Ксения Мишина показала, как с 11-летним сыном спала на полу в ванной во время ночной атаки на Киев

Украинская актриса Ксения Мишина показала, как вместе с 11-летним сыном Платоном во время ночной атаки оккупантов на Киев спала на полу в ванной комнате.

Во время сигнала воздушной тревоги знаменитость не пренебрегает безопасностью. Ксения вместе с 11-летним сыном прячется в безопасном месте. Этой ночью, когда оккупанты выпустили по Киеву ракеты и беспилотники, актриса с Платоном ночевала в ванной. Соответствующим фото звезда поделилась в Instagram.

На фото видно, как сын Ксении спит на полу возле стиральной машинки. Чтобы Платон не замерз и не заболел, знаменитость сделала для него импровизированную кровать из одеял.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Сообщение от друга: "Проснулся от лопнувшей крышки унитаза, на которой я уснул. Тоже оказался страшный звук". Уборная теперь, как центр нашей жизни. Постирал, посрал, лег спать…", — возмутилась актриса.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты совершили очередной террористический акт, который может повлечь за собой ужасную катастрофу. Российские военные взорвали Каховскую ГЭС. Украинские знаменитости прокомментировали поступок страны-агрессора России.

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