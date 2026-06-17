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Ксения Мишина показала, как выглядела 16 лет назад до популярности
Артистка поделилась серией архивных фотографий со своей юности.
Украинская актриса Ксения Мишина показала, как выглядела до популярности.
На артистку накануне ее дня рождения, который она будет праздновать 18 июня, навеяли воспоминания. Знаменитость погрузилась в архивы и нашла немало фотографий со своей юности. Кадрами актриса активно делилась в Instagram-stories.
Знаменитость продемонстрировала, как выглядела до популярности. На одних снимках Ксения Мишина позировала с маленьким сыном. Актриса показала, как проводила время с Платоном и наслаждалась материнством. Фотографии были сделаны в 2012 году.
Также Ксения Мишина нашла и другие кадры, сделанные до появления у нее ребенка. Актриса снималась в профессиональных фотосетах и демонстрировала свою очень стройную фигуру.
«Это 2010 год. И это 16 лет назад!» — удивленно отметила артистка.
Ксения Мишина поделилась откровенным признанием, что в те юные годы даже не осознавала, как кардинально изменится ее жизнь. Звезда переехала из своего родного Крыма в Киев, получила театральное образование и стала успешной актрисой. Кроме того, она изменила свое мышление и научилась любить себя.
«Тогда я даже не догадывалась, что я все-таки стану актрисой и научусь любить себя», — подытожила знаменитость.
Напомним, недавно Ксения Мишина показывала редкие фото с родными. Знаменитость проводила с близкими время в Израиле.