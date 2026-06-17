Ксения Мишина показала, как выглядела 16 лет назад до популярности

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина показала, как выглядела до популярности.

На артистку накануне ее дня рождения, который она будет праздновать 18 июня, навеяли воспоминания. Знаменитость погрузилась в архивы и нашла немало фотографий со своей юности. Кадрами актриса активно делилась в Instagram-stories.

Знаменитость продемонстрировала, как выглядела до популярности. На одних снимках Ксения Мишина позировала с маленьким сыном. Актриса показала, как проводила время с Платоном и наслаждалась материнством. Фотографии были сделаны в 2012 году.

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Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Также Ксения Мишина нашла и другие кадры, сделанные до появления у нее ребенка. Актриса снималась в профессиональных фотосетах и демонстрировала свою очень стройную фигуру.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

«Это 2010 год. И это 16 лет назад!» — удивленно отметила артистка.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина поделилась откровенным признанием, что в те юные годы даже не осознавала, как кардинально изменится ее жизнь. Звезда переехала из своего родного Крыма в Киев, получила театральное образование и стала успешной актрисой. Кроме того, она изменила свое мышление и научилась любить себя.

«Тогда я даже не догадывалась, что я все-таки стану актрисой и научусь любить себя», — подытожила знаменитость.

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Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина показывала редкие фото с родными. Знаменитость проводила с близкими время в Израиле.

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