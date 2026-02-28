Ксения Мишина показала, как выглядела в студенческие годы: как изменилась актриса

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Украинская актриса Ксения Мишина показала, как выглядела в студенческие годы.

Знаменитость в Instagram-stories опубликовала архивную фотографию. Кадр был сделан в студенческие годы артистки, когда она училась на первом курсе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

На фотографии знаменитость позирует в черном свитере и с шарфом. Волосы артистки были собраны в хаотичный пучок.

Реклама

"Кстати, это я на первом курсе театрального университета", - коротко подписала фотографию знаменитость.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha

Точно неизвестно, сколько именно лет было Ксении Мишиной, когда был сделан этот кадр. Однако однозначно это было более 10 лет назад. Если сравнить архивное фото актрисы со свежим, то можно заметить, как она с годами изменилась.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно Ксения Мишина насмешила забавным видео с сыном. Артистка показала, как с 13-летним Платоном пыталась повторить популярный в Сети тренд.