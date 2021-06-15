Ксения Мишина показала кольцо с алмазом, который вырастили из ее и Эллерта крови

Зимой пара начала делать оригинальное украшение.

Известная украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала кольцо с алмазом, которое вырастили из ее и Эллерта крови.

Так, еще зимой пара решила сделать оригинальное украшение и сдала свою кровь для изготовления биокамня. Сторонники звезды сериала "Крепостная" решили поинтересоваться, на какой стадии реализация идеи. В ответ знаменитость опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

instagram.com/misha.k.ua

Также Ксения пообщалась с подписчиками своего фотоблога и ответила на самые интересные вопросы. В частности, пользователей интересовало, были ли у нее мысли уйти из "Холостячки". Мишина призналась, что хотела покинуть проект на первой вечеринке.

"Был единственный момент на первой вечеринке, после того, как увидела всех претендентов. Затем такой момент был у Саши, где-то в середине проекта. Думал — я его не замечаю! Наивный!", — ответила звезда.

instagram.com/misha.k.ua

Кроме того, артистка призналась, что в их с Александром отношениях был сложный период. Ксения отметила, что у них непростой путь и они оба многому учатся.

Ответила актриса и на вопрос о том, как ее избранник относится к ее поцелуях и интимных сценах в кино. "Справляется! Знает, что я его люблю", — отметила звезда.

Напомним, ранее Александр Эллерт показал Ксению Мишину утром без макияжа. Влюбленные отдохнули в Карпатах.

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