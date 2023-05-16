Ксения Мишина показала работу ПВО и нарвалась на критику: актриса резко ответила

Украинская актриса Ксения Мишина попала в громкий скандал.

Это произошло из-за того, что знаменитость во время ночной атаки Киева страной-агрессором Россией показала работу ПВО. Артистка опубликовала в Instagram-stories кадр, на котором в небе был виден свет фонарей, и написала: "Так и живем! С крутой ПВО и припи**нутым соседом". Мишина показала, как ПВО искала враждебные воздушные цели.

Однако Ксению сразу же начали критиковать за публикацию подобных кадров и обвинять в том, что таким образом она рассекречивает, где находится ПВО. Впрочем, актриса резко ответила на критику. Ксения отметила, что не показывала конкретные координаты.

Ксения Мишина резко ответила на критику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Пока всяческие Telegram-каналы без разбора под одну гребенку пытаются поднять свои рейтинги моими фонарями в небе без привязки к местности и даже не с моего места жительства, в Киеве продолжают работать лайф-камеры, где видно все, что происходит", – ответила актриса.

Ксения Мишина резко ответила на критику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения возмутилась, что ей сразу же начали писать гневные сообщения. По словам артистки, похожие в начале полномасштабной войны ей присылали россияне.

Ксения Мишина резко ответила на критику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"И сразу же просыпается слепая тусня гавнометов, которым плевать, кого сожрать. Наплевать на саму суть видео и отсутствие какой-либо информации на нем. Они просто льют тоны грязи и угроз. Помню, как примерно то же мне писали россияне в начале вторжение… И возникает вопрос, чем вы лучше пид*расов?" – отметила Ксения.

Ксения Мишина резко ответила на критику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мишина также ответила, что опубликовала видео с работой ПВО, ведь сейчас жизнь в Украине именно такая и украинцы должны говорить о войне.

Ксения Мишина резко ответила на критику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, потому что понимаю, насколько любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь. И мы должны об этом говорить, кричать и не забывать. И все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают… На моем видео ничего не было видно, кроме военного неба, под которым мы живем", — добавила актриса.

Ксения Мишина резко ответила на критику / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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