Ксения Мишина показала ранее невиданные фото с беременным животиком: "Исторический документ"

Украинская актриса Ксения Мишина показала ранее невиданные фото с беременным животиком.

Похоже, на артистку нахлынули воспоминания. Знаменитость пересмотрела архивные фотографии, некоторыми из которых поделилась в своем Instagram. В частности, артистка показала, как выглядела 13 лет назад, когда была беременной сыном Платоном.

Актриса тогда на последних месяцах устроила профессиональный фотосет, чтобы запечатлеть на пленке особенный период в жизни. Хотя Ксения Мишина и призналась, что ей тогда было довольно тяжело, ведь она переживала собственную боль, страхи и обиды. Также во время беременности изменилась фигура артистки, ведь она набрала 30 кило.

Однако Ксения Мишина отмечает, если бы она могла вернуть время, то наслаждалась бы каждым мгновением своей беременности.

"Исторический документ. Наслаждайтесь", - подписала кадры артистка.

Отметим, Ксения Мишина родила сына Платона в 2012 году. С отцом мальчика актриса не вместе. Мужчина бросил артистку, когда она была беременной.

