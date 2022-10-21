Ксения Мишина показала роскошное свидание с незнакомцем, который забрасывал ее подарками

Украинская актриса Ксения Мишина наконец уталила интерес своих фанов, которые активно следили за романтикой, которая происходила в жизни артистки в последние дни.

Так, Мишина призналась, что она все же сходила на свидание с таинственным незнакомцем, пригласившим ее в письменном виде, прикрепив письмо к ее авто.

Свидание состоялось в одном из заведений Киева. Когда Ксения вошла внутрь, она увидела два стола – один из них был красиво сервирован, на втором же актрису ждал огромный букет роз. Просто-таки свидание уровня шоу "Холостячка", главной героиней которого была Мишина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда сериала "Крепостная" похвасталась, что ее свидание прошло прекрасно, впрочем она пока не хочет рассекречивать мужчину, который его организовал, и попросила фанов отнестись к этому с пониманием:

"Свидание прошло отлично. Но пока я не хочу показывать кто это и так далее. Я надеюсь на ваше понимание. Сейчас мне не хочется выносить это дальше в публичное пространство", — прокомментировала Мишина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Отметим, что раньше Ксения рассказала фанам, что, конечно, выяснила, кто ее позвал на свидание, потому что с незнакомым человеком просто так увидеться не согласилась бы.

Напомним, на днях Ксения Мишина похвасталась презентом от таинственного поклонника. Актриса рассказала, что когда она спустилась в паркинг, то просто не узнала свой автомобиль. Он была обклеен цветами. Также на авто красовались красные шары в форме сердец, букет роскошных роз и игрушечный мишка.

Кроме того, мужчина заказывал цветы для Ксении, когда она была на бьюти процедурах.

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