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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
482
Время на прочтение
1 мин

Ксения Мишина показала своего подросшего сына-гонщика и какой сюрприз сделала ему на 13-летие

Звездная мама усердно готовилась к празднику Платона.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Ксения Мишина с сыном

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Ведущая и актриса Ксения Мишина рассказала об особом дне в семье.

Сегодня, 11 апреля, сыну звезды Платону исполнилось 13 лет. Поэтому звездная мама накануне подготовила для именинника сюрприз. Актриса заказала большое количество шариков, которыми украсила их квартиру, и торт. Поэтому наутро сын Мишиной погрузился в настоящую сказку.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

В день рождения Платона звезда также вспомнила необычное увлечение сына. В частности, его пристрастие к скорости и экстриму во время картинга. И опубликовала в фотоблоге ряд фото именинника в снаряжении. Кроме того, адресовала ему искренние поздравления и призналась, что именно Платон является ее источником энергии и счастья.

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном / © instagram.com/misha.k.ua

"Этот парень официально стал на год круче. Быстрее ветра, умеет одним взглядом запускать космос в моем сердце, разбивать страхи вдребезги и смеяться так, что просыпаются соседи. С Днем рождения, мой гонщик, мой чемпион, мой любимый главный герой Платон. Ты не просто сын — ты мой Олимп!" — восхитила Ксения.

Напомним, недавно Ксения Мишина попала в руки мошенников и раскрыла их финансовую схему.

Дата публикации
Количество просмотров
482
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