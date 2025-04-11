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Ксения Мишина показала своего подросшего сына-гонщика и какой сюрприз сделала ему на 13-летие
Звездная мама усердно готовилась к празднику Платона.
Ведущая и актриса Ксения Мишина рассказала об особом дне в семье.
Сегодня, 11 апреля, сыну звезды Платону исполнилось 13 лет. Поэтому звездная мама накануне подготовила для именинника сюрприз. Актриса заказала большое количество шариков, которыми украсила их квартиру, и торт. Поэтому наутро сын Мишиной погрузился в настоящую сказку.
В день рождения Платона звезда также вспомнила необычное увлечение сына. В частности, его пристрастие к скорости и экстриму во время картинга. И опубликовала в фотоблоге ряд фото именинника в снаряжении. Кроме того, адресовала ему искренние поздравления и призналась, что именно Платон является ее источником энергии и счастья.
"Этот парень официально стал на год круче. Быстрее ветра, умеет одним взглядом запускать космос в моем сердце, разбивать страхи вдребезги и смеяться так, что просыпаются соседи. С Днем рождения, мой гонщик, мой чемпион, мой любимый главный герой Платон. Ты не просто сын — ты мой Олимп!" — восхитила Ксения.
Напомним, недавно Ксения Мишина попала в руки мошенников и раскрыла их финансовую схему.