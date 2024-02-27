Ксения Мишина показала свою квартиру в Киеве и рассказала о состоянии во время коронавируса

Украинская актриса Ксения Мишина порадовала своих поклонников забавным контентом.

Знаменитость сняла ролик, в котором рассказала, как проходит ее больничный отпуск дома, и поделилась им в своем фотоблоге. В частности, Ксения засветила и свое жилье. В ролике она появляется в двухуровневой квартире в Киеве. Так, актриса в пижаме спускается со второго этажа, предстает в просторной гостиной на фоне панорамных окон и показывает, как читает, работает на диване и смотрит телевизор. Затем Мишина показала свою ванную и спальню.

Ксения Мишина показала свою двухэтажную квартиру в Киеве

К слову, в забавном видео Мишина показывает ожидания и реальность во время того, когда больная остается дома. В свою очередь, поклонники Ксении оценили ее юмор и ответили, что реальная жизнь во время больничного на самом деле такова и есть.

Неделю назад была у меня такая реальность

Я думала, что я одна так болею

У меня так не только, когда больничный

Как все точно, сегодня тоже приняла эстафету

Ранее актриса сообщала, что квартиру она купила в 2021 году, а ремонт своей мечты, по словам Мишиной, начала реализовывать в начале 2022 года.

Напомним, недавно Ксения Мишина пожаловалась, что заболела коронавирусом и рассказала о своих симптомах.

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