Ксения Мишина показала, в какой конфуз попал ее сын во время выключения света

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о неприятном опыте, который пришлось пережить ее 12-летнему сыну.

В своем Instagram артистка поделилась, что с Платоном случился конфуз во время планового отключения электроэнергии. Сын Мишиной находился в лифте, когда исчез свет. Оттуда Платон не мог самостоятельно выйти. Поэтому артистка вызвала мастеров на помощь. Пока рабочие приехали, прошел час. Платон все это время сам просидел в лифте.

Впрочем, Ксения Мишина нашла плюсы в этой ситуации. Актриса отметила, что конфуз лишь закалил Платона и сделал его более смелым и мужественным.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Отпраздновал праздник. Зато стал немного взрослее и смелее. Просидел сам час в лифте", — отметила актриса.

Напомним, в настоящее время в Украине применяют плановые отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему после атак российских оккупантов на энергообъекты. Отсутствие электроэнергии только закаляет украинцев. В частности, недавно певица Тоня Матвиенко показывала, как ее муж готовил ужин без света.

Читайте также: