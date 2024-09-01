Ксения Мишина показалась на линейке 12-летнего сына и удивила тематикой праздника: "Вот это я понимаю"

Украинская ведущая и актриса Ксения Мишина в первый день осени отвела сына Платона в школу.

Так, 12-летний юноша начинает обучение в шестом классе частной киевской школы. На первый звонок Ксения выбрала черные брюки и топ, а Платон – джинсовые шорты-бермуды и футболку. Также мальчик взял для подарка учительнице пышный букет цветов.

Ксения Мишина с сыном на Первом звонке / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном на Первом звонке / Фото: instagram.com/misha.k.ua

К слову, учебное заведение, куда будет ходить Платон, организовало всем школьникам праздник в необычном стиле автогонки, соответственно украсив шариками и стендами двор. Также во время Дня знаний родители могли взять алкогольные напитки на отдельной локации. Между тем удивлению Ксении не было предела, когда она увидела, как старшеклассники в элитных автомобилях извещали о начале обучения с колокольчиками в руках.

Ксения Мишина с сыном на Первом звонке / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном на Первом звонке / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Вот я понимаю первое сентября. Дети на линейке, родителей отправили пить. Все, как надо. Если первый звонок, то только такой. Школа задала мотивацию для детей", — поделилась эмоциями ведущая.

В то же время знаменитость вспомнила свои школьные годы, когда развлечения были совершенно иными.

"Первое сентября всегда возвращает меня в детство, когда все было проще и, кажется, понятнее. Помните, как мы грызли мел на переменах, ходили в черно-белой форме и считали своим героем классного руководителя, у которого было 40 учеников? Сегодня все постепенно меняется: теперь на переменах новое поколение занимается робототехникой, выбирает одежду по настроению и индивидуальный подход от тьютора и психолога", — отметила Ксения.

Ксения Мишина с сыном на Первом звонке / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, сегодня, 1 сентября, Дорофеева, Остапчук, Астафьева и другие звезды также поделилась собственными воспоминаниями и показали, как выглядели в первом классе.

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