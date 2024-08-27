Ксения Мишина попала с 12-летним сыном в больницу и удивила, что случилось

Украинская актриса Ксения Мишина показалась с 12-летним сыном Платоном в больнице.

В своем Instagram артистка призналась, что ее сыну понадобилась помощь врачей. Знаменитость рассказала, что Платон расчесал на теле рану и занес туда инфекцию. Ксения Мишина решила не тратить попусту время, а сразу же отвезти сына в медучреждение.

В подробности артистка вдаваться не стала. Мишина же опубликовала фото, как Платон стоит в больничной палате, а врач тем временем его осматривает.

Сын Ксении Мишиной в больнице / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Умеет Платон Александрович придумывать интересные истории. Расчесал болячку и занес инфекцию", — подписала снимок знаменитость.

Напомним, недавно сын Ксении Мишиной отдыхал в особом месте без звездной матери. Артистка уже показывала, где Платон проводил последние недели лета, откуда не хотел потом возвращаться.

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