Ксения Мишина попала с 12-летним сыном в больницу и удивила, что случилось

Платону понадобилась помощь врачей.
Украинская актриса Ксения Мишина показалась с 12-летним сыном Платоном в больнице.
В своем Instagram артистка призналась, что ее сыну понадобилась помощь врачей. Знаменитость рассказала, что Платон расчесал на теле рану и занес туда инфекцию. Ксения Мишина решила не тратить попусту время, а сразу же отвезти сына в медучреждение.
В подробности артистка вдаваться не стала. Мишина же опубликовала фото, как Платон стоит в больничной палате, а врач тем временем его осматривает.
"Умеет Платон Александрович придумывать интересные истории. Расчесал болячку и занес инфекцию", — подписала снимок знаменитость.
Напомним, недавно сын Ксении Мишиной отдыхал в особом месте без звездной матери. Артистка уже показывала, где Платон проводил последние недели лета, откуда не хотел потом возвращаться.
Читайте также:
- Джамала с крошечным сыном поплавала в бассейне и рассекретила свой лучший подарок на 41-летие
- В окружении Лопес рассказали, как она тяжело переживает разрыв с Аффлеком: "Не желала развода"
- У Мэрайи Кэри в один день умерли мама и родная сестра: "Мое сердце разбито"