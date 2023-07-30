Ксения Мишина попала в больницу и показалась под капельницей

Украинская актриса Ксения Мишина заставила поклонников волноваться о своем здоровье.

Так, звезда сериала "Крепостная" в сторис своей страницы в Instagram сообщила, что попала в больницу. Артистка разместила снимки, где лежит на больничной койке под капельницей.

Как рассказала Мишина, она серьезно отравилась морепродуктами:

"Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и под присмотром врачей. Устрицы и морепродукты решили организовать мне выходной. Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться, жесть, дорого!" – прокомментировала Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

К счастью, сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше. Ксения даже показала, как делала вакуум животом. В сторис актриса разместила короткое видео, где предстала в белом нижнем белье и делала упражнение.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, несколько месяцев назад Ксения Мишина поделилась курьезной историей, произошедшей с ней во время отдыха с бойфрендом в Турции. Тогда артистка отравилась арбузом, ей скрутило живот. А в номере в отеле туалет был с прозрачными стенами.

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