Ксения Мишина попала в больницу и сделала первую в своей жизни операцию

Украинская актриса, ведущая проекта "Я люблю Україну" на канале ТЕТ Ксения Мишина заставила фанов переживать за себя.

Так, артистка сообщила, что она попала в больницу. Мишина показалась на больничной койке и призналась, что сделала первую в своей жизни операцию. Что именно случилось с актрисой и почему ей понадобилось хирургическое вмешательство, она пока не разглашала.

"Впервые в жизни у меня был наркоз, или как называется он. Седация. Отхожую потихоньку", — коротко рассказала Мишина в сторис своей страницы в Instagram.

Ксения Мишина попала в больницу / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина попала в больницу / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Кстати, на днях Ксения постила фотографии, на которых позировала в купальнике на фоне небоскребов в Дубае. Поначалу фаны решили, что звезда была вынуждена сделать операцию в ОАЭ. Но потом более внимательные пользователи отметили, что Мишина указала, что эти фотографии архивные.

Напомним, ранее Ксения Мишина похвасталась перед поклонниками своей безупречной фигурой и прокачанным прессом. Как рассказывала Ксения, чтобы добиться такого результата, она в течение четырех месяцев интенсивно занималась спортом и придерживалась правильного питания. Артистка подчеркнула, что все это она делала под наблюдением специалистов.

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