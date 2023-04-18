Ксения Мишина после эффектного похудения похвасталась стройной фигурой топлесс

В украинской актрисы Ксении Мишиной стройная фигура, она постоянно работает над своим телом.

Знаменитость посещает спортзал и правильно питается. Это все приносит свой результат. У Ксении Мишиной подтянутая и стройная фигура. Артистка не стесняется похвастаться ею в фотоблоге.

В своем Instagram актриса опубликовала серию довольно пикантных фото. На снимках Ксения позировала топлесс, повернувшись к камере спиной. Образ знаменитость дополнила массивными украшениями.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Мы все разные, уникальные. И так интересно изучать людей. И если к этому подходить осознанно, без убеждений и осуждений, то можно радоваться всем уровням существования. Одни позволяют тебе видеть свою уникальность и сильные стороны, а другие мотивируют на движение и развитие …", — философски подписала фото Мишина.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В комментариях под фото Ксению просто засыпали комплиментами, написав, как она хрупкая и привлекательная. Однако некоторые пользователи убеждены, что актриса слишком худая.

Напомним, недавно Ксения Мишина сделала заявление, что экс-бойфренд Александр Эллерт во время войны "уничтожал его морально". Шоумен не стал это терпеть и тоже дал комментарий по этому поводу.

Читайте также: